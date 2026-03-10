Белорусский врач-онколог сказал, какие виды рака лечатся успешно, а какие нет

Виды рака, которые белорусские онкологи научились лечить успешно, а также те, которые пока еще тяжело поддаются терапии в интервью телеканалу «Первый информационный» назвал замдиректора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, доктор медицинских наук, профессор Сергей Красный.
«Рак предстательной железы. Пятилетняя выживаемость уже составляет 97%», — отметил онколог.
По словам Сергея Красного, успешно лечится и рак яичка. Из классификации даже убрали четвертую стадию заболевания, максимальная теперь третья стадия.
«В противовес можем вспомнить рак поджелудочной железы, рак пищевода, рак желудка, рак печени, опухоль мозга. При этих локализациях, к сожалению, результаты нельзя считать даже удовлетворительными», — отметил Сергей Красный.
По словам врача, анализировали, у кого за последние 50 лет чаще диагностировались злокачественные опухоли, у мужчины или женщины. Цифры в канцер-регистре (раковый регистр больных онкологией в Беларуси за последние 50 лет. — Ред.) сошлись до одного человека.
«Видимо Господь Бог поровну распределяет», — сказал Сергей Красный.