Туристка сломала ногу на замерзшем водопаде в Красноярском крае

Более двух километров спасатели несли пострадавшую на носилках.

Источник: КГКУ "Спасатель"

Живописный ледопад за деревней Быстрая привлекает любителей зимних пейзажей, но дорога к нему таит серьёзные опасности. 9 марта очередное посещение природной достопримечательности обернулось несчастным случаем, сообщили в КГКУ «Спасатель».

41-летняя женщина получила тяжёлую травму — перелом ноги. Скорая помощь не могла подъехать к месту происшествия из-за сложного рельефа. На вызов выехали спасатели Минусинского поисково-спасательного отделения.

Более двух километров они несли пострадавшую на носилках, пока не добрались до участка, доступного для транспорта. Там женщину передали медикам.

Спасатели в очередной раз призывают туристов к осторожности. Красивые природные объекты требуют внимания и подготовки, а в сложных ситуациях лучше пользоваться услугами опытных проводников.

