Лед и пламя. В Воронеже научились замораживать хлеб с помощью тепла

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Линию производства хлеба замкнутого цикла, в котором энергия от выпечки используется для заморозки мучных изделий, разработали ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) и Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (ВУНЦ ВВС «ВВА»). По мнению авторов, это позволит снизить себестоимость продукции на 12−15 процентов и увеличить срок ее хранения до 12 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе ВГУИТ.