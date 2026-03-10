Омичам напомнили о необходимости задекларировать выигрыши в лотерею

Управление ФНС России по Омской области призывает граждан своевременно отчитаться о доходах, полученных в 2025 году. Декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо подать не позднее 30 апреля 2026 года.
В числе случаев, когда требуется декларирование, — выигрыши в лотерею. Если сумма выигрыша составила менее 15 тысяч рублей, налогоплательщик обязан задекларировать такой доход самостоятельно. При выигрыше свыше этой суммы налог удерживает организатор лотереи.
Кроме того, представить декларацию необходимо при продаже недвижимости или транспорта, получении имущества в дар не от близких родственников, доходах от сдачи квартир в аренду, а также при поступлениях из зарубежных источников.
Отчитаться также обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и частнопрактикующие специалисты.
По данным налоговой службы, на сегодняшний день более 1,5 тысячи омичей уже исполнили обязанность по декларированию. Это 5,6% от общего числа граждан, кому необходимо отчитаться.
Подать декларацию удобнее всего через онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС или через портал госуслуг. Также можно обратиться лично в налоговую инспекцию, МФЦ или направить документы по почте.