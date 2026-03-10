Ричмонд
Потепление до +12 градусов: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 10 марта

От −3 до +13 и порывистый ветер обещают синоптики в Ростовской области во вторник.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 10 марта будет облачной, но обойдется без существенных осадков. Ночью по области возможны заморозки и порывистый ветер, зато днем столбики термометров будут подниматься все выше. Подробный прогноз на вторник узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Согласно прогнозу, 10 марта в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер днем юго-западного направления будет дуть со скоростью 5 — 10 метров в секунду. В ночь на 11 марта сохранится облачность, осадков не предвидится. Ветер сменится с юго-западного на юго-восточный, усилится до 6 — 11 метров в секунду.

В Ростовской области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем юго-западный ветер разгонится до 5 — 10 метров в секунду, местами порывы усилятся до 14 метров в секунду. В ночь на 11 марта осадков не ожидается, ветер сменится с юго-западного на юго-восточный, он разгонится до 6 — 11 метров в секунду.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.

Анализируя прогноз погоды в Ростове-на-Дону 10 марта, специалисты отмечают, что температура воздуха в донской столице днем поднимется до +10 — +12 градусов. В ночь на 11 марта столбики термометров опустятся до 0 — +2 градусов.

В Ростовской области днем температура воздуха будет колебаться от +8 до +13 градусов. В ночь на среду ожидается 0 — +5 градусов, при прояснениях до −3 градусов.

Атмосферное давление будет в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

