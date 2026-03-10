Потепление до +12 градусов: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 10 марта

В Ростовской области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем юго-западный ветер разгонится до 5 — 10 метров в секунду, местами порывы усилятся до 14 метров в секунду. В ночь на 11 марта осадков не ожидается, ветер сменится с юго-западного на юго-восточный, он разгонится до 6 — 11 метров в секунду.