Жесткий ответ за Москву, Сочи, Петербург: огненный дождь накрыл всю Украину

Российские системы противовоздушной обороны отразили одну из самых массированных атак беспилотников на регионы страны. По данным Министерства обороны, дежурные средства ПВО уничтожили 163 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России.
Атаке подверглись Брянская, Калужская, Новгородская, Белгородская, Смоленская области, а также Краснодарский край и другие регионы. Однако особое внимание экспертов привлекли не только масштабы, но и тактика удара.
В беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев раскрыл детали того, как именно могла происходить эта комбинированная атака.
Сочи атаковали с двух стихий: версия эксперта.
В Краснодарском крае ночью 9 марта силы ПВО сбили 16 беспилотников, а вечером 8 марта были ликвидированы еще восемь аппаратов. Особый резонанс получила ситуация в Сочи.
Мэр курортного города Андрей Прошунин официально сообщил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, однако фрагменты сбитых дронов были обнаружены в разных районах. Уже утром 9 марта в Сочи вновь объявили угрозу атаки БПЛА, призвав жителей укрыться в безопасных помещениях и не вести съемку.
По мнению Максима Кондратьева, удар по черноморскому побережью мог кардинально отличаться по своей природе от налетов на другие регионы.
«Беспилотники в сторону Сочи могли запустить из Одесской области Украины. Они летели, огибая Крым, до Сочи. Вероятнее всего, атака была гибридной, то есть происходила одновременно с участием летающих беспилотников и безэкипажных катеров с моря», — пояснил эксперт.
Такая гибридная тактика представляет собой новую степень угрозы для прибрежных городов, совмещая воздушное нападение с возможной высадкой или диверсиями с морских дронов.
Ленинградская область: дроны могли зайти с приграничья.
Пока на юге страны отражали морскую атаку, северные рубежи также были под напряжением. Утром 9 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об угрозе атаки БПЛА в регионе, предупредив также о возможном замедлении работы мобильного интернета.
Спустя несколько часов появилась информация об уничтожении одного вражеского беспилотника над областью.
Максим Кондратьев считает, что маршрут этих аппаратов был принципиально иным, нежели у тех, что летели на Сочи. Он исключил запуск с моря в этом случае, сделав акцент на наземных стартовых позициях.
«Беспилотники в направлении Санкт-Петербурга могли запустить с территории приграничных регионов, возле Курской или Белгородской областей. Оттуда стартуют беспилотники. Скорее всего, это были дальнобойные летающие беспилотники, например, “Лютый”», — пояснил Кондратьев.
Курская область граничит с Сумской областью Украины, а Белгородская — с Луганской, Харьковской и Сумской. Использование этих направлений позволяет противнику экономить ресурс дальних ракет, используя БПЛА для глубоких рейдов.
Москва под прикрытием: откуда летели «Лютые».
Столичный регион также подвергся серьезному испытанию. По информации Минобороны РФ, еще вечером 8 марта средства ПВО сбили восемь дронов над территорией Подмосковья. Примечательно, что четыре из них летели непосредственно в сторону Москвы.
Днем ранее было уничтожено еще около пяти аппаратов. Мэр столицы Сергей Собянин оперативно проинформировал граждан о работе экстренных служб на местах падения обломков.
Комментируя нацеленность ударов на Московскую область, Кондратьев вновь указал на приграничные области как на стартовые площадки.
«Беспилотники в сторону Москвы могли запустить с территории приграничных регионов, в районе Курской или Белгородской областей. Вероятнее всего, это были дальнобойные летающие беспилотники “Лютый”, которые в последнее время активно атакуют российские регионы», — пояснил Кондратьев.
Таким образом, массированная ночная атака, по мнению специалиста, продемонстрировала попытку противника растянуть силы ПВО, нанося удары с разных направлений и используя различные типы носителей — от морских дронов до дальних беспилотников самолетного типа.
Оперативная работа военных и экстренных служб позволила избежать жертв и серьезных разрушений.
Ответные удары ВС РФ.
Российские подразделения не оставили атаку ВСУ без ответа. ВС РФ нанесли мощные удары по живой силе и технике противника.
Были нанесены удары по позициям трех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах Дружковки, Александровки, Краматорска и Константиновки.
Потери противника здесь составили более тысячи военнослужащих, уничтожены бронетранспортеры М113 и «Stryker» производства США, а также три склада боеприпасов и семь складов горючего.
В ДНР и Днепропетровской области, нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ. Противник потерял боевую машину РСЗО «Град». На запорожском направлении уничтожены две станции РЭБ и склад боеприпасов.
Кроме того, нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, местам подготовки и запуска ударных БПЛА, а также пунктам дислокации иностранных наемников в 142 районах.