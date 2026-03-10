Вековой юбилей: Александр Зацепин отмечает 100-летие!

Сегодня, 10 марта легендарный композитор Александр Зацепин отмечает вековой юбилей! Александр Сергеевич Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске. Его жизнь стала ярким примером творческой судьбы советского музыканта-композитора, чье творчество навсегда вошло в историю отечественной культуры. Зацепин начал свою карьеру в киноиндустрии в конце 1950-х годов на «Казахфильме».Одним из первых значительных достижений стала картина «Наш милый доктор» (1958), благодаря которой мгновенно приобрела популярность песня «Надо мной небо синее»: она зазвучала повсеместно — на радио и эстрадных площадках, сделав автора известным далеко за границами Казахстана. Этот успех обозначил начало пути, приведшего впоследствии к переезду в столицу, знакомству с Леонидом Гайдаем. Именно благодаря этому сотрудничеству мелодии Зацепина стали частью советской киноклассики. Среди наиболее популярных песен, написанных Александром Зацепиным, выделяются композиции из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Не может быть!», «Земля Санникова», «31 июня» и многие другие. Его музыкальный талант проявился не только в создании музыки для кинофильмов, но и в самостоятельных произведениях. Композиции Зацепина отличаются оригинальностью и узнаваемым стилем, что сделало их любимыми миллионами слушателей. Зацепин плодотворно сотрудничал с эстрадными исполнителями. Его песни, созданные для Аллы Пугачевой, Муслима Магомаева, Валерия Золотухина и других артистов, завоевывали популярность, становясь концертными номерами и настоящими хитами. Это позволило ему утвердиться не только как талантливому кинокомпозитору, но и как яркой фигуре советской музыкальной сцены. Музыкальная карьера Александра Зацепина охватывает почти шесть десятилетий активной творческой деятельности, и по сегодня музыкальные его произведения продолжают вдохновлять молодых музыкантов и композиторов. Его музыка звучит на концертах, используется в современных фильмах и спектаклях, о.