10 марта начнётся чёрная полоса для этих знаков зодиака: Кому не повезёт после праздников

Март начался для Весов в весьма меланхоличном настроении, а события вокруг только усиливают это ощущение серости и безысходности. От окружающих ждать поддержки не стоит: каждый занят своими проблемами, а на вас просто не остаётся ни времени, ни сил. Весам придётся брать инициативу в свои руки и быть готовыми импровизировать там, где раньше можно было положиться на других. Откладывать важные дела в долгий ящик категорически нельзя, потому что потом они превратятся в снежный ком.