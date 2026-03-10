Ричмонд
Зацепин: работа над музыкой к «Тайне третьей планеты» дала творческую свободу

Возможность свободно экспериментировать позволила создать необычное звучание, рассказал композитор.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Работа над музыкой к мультфильму «Тайна третьей планеты» дала композитору картины Александру Зацепину большую творческую свободу, поскольку режиссер Роман Качанов практически не ограничивал его в музыкальных решениях. Об этом Зацепин рассказал в интервью ТАСС в день своего 100-летия.

По словам Зацепина, работа над анимационной картиной стала для него особенным опытом. «Это был для меня подарок судьбы. Режиссер дал мне полную свободу — сказал: делай как считаешь нужным», — отметил композитор.

Он добавил, что возможность свободно экспериментировать с музыкальными решениями позволила создать необычное звучание, которое хорошо соответствовало фантастической атмосфере картины.

О композиторе.

Зацепин родился 10 марта 1926 года. 10 марта 2026 года ему исполнилось 100 лет. Он написал более 300 композиций к более 100 фильмам и мультфильмам. Является Героем Труда Российской Федерации.

Полный текст интервью выйдет в 9:00 мск.