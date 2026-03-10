Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске назвали дату и перекрываемые улицы для «ВелоОмска-2026»

Мероприятие проведут в первую субботу лета.

Источник: Freepik

Мэрия Омска опубликовала проект постановления о проведении XXVII городского культурно-спортивного праздника «ВелоОмск — 2026» имени В. М. Соколова. В 2026 году заезд состоится в субботу, 6 июня.

В программе спортивного праздника запланированы массовый заезд на 12 километров, а также детский заезд (4−6 лет) на 100 метров. Оба заезда стартуют в 10:30.

Схема трассы на 12 км выглядит так.

Для подготовки и проведения «ВелоОмска» часть улиц будет закрыта для проезда автомобильного транспорта.

Так, 10 часов 5 июня до 21 часа 6 июня 2026 года будут перекрыты:

— улица Ленина на участке от площади Победы до Интернациональной, включая Соборную площадь;

— Банковский переулок на участке от Певцова до Соборной площади;

— улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до Красина;

— улица Тарская на участке от Ленина до Красина.

С 9 до 14 часов 6 июня для проезда будут закрыты:

— улица Ленина на участке от площади Победы до Ленинградской площади;

— улица Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы, улица Ивана Алексеева от Красина до набережной Тухачевского;

— улица Таубе на участке от набережной Тухачевского до Партизанской;

— улица Партизанская на участке от набережной Тухачевского до Ленина;

— улица Достоевского на участке от Партизанской до улицы Победы;

— улица Спартаковская;

— улица Щербанева от Ленина до Бударина;

— улица Думская от Театральной площади до улицы Ленина;

— улица Лермонтова от проспекта Маркса до Ленина;

— улица Броз Тито от Ильинской до Ленина;

— улица Чкалова от Ильинской до Ленина;

— улица Короленко от проспекта Маркса до Ленина и от Комиссаровской до Ленина;

— улица Степана Разина от дома 1 по Ленинградской площади до дома 47 по улице Ленина;

— Иртышская набережная от Ленинградского моста до улицы Рождественского;

— улица Ф. Крылова от Иртышской набережной до улицы В. Иванова;

— автодорога между домами 44 и 45 по Иртышской набережной;

— автодорога между домами 46 и 48 по Иртышской набережной;

— автодорога на участке от Ленина до Иртышской набережной в районе дома 1 по Ленинградской площади;

— автодорога от Ленина до Иртышской набережной в районе дома 2 по Ленинградской площади;

— бульвар Победы от дома 1 по бульвару Победы до Иртышской набережной;

— бульвар Победы от улицы Всеволода Иванова до Иртышской набережной;

— улица Циолковского от проспекта Маркса до Иртышской набережной.