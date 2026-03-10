В Омске назвали дату и перекрываемые улицы для «ВелоОмска-2026»

Мэрия Омска опубликовала проект постановления о проведении XXVII городского культурно-спортивного праздника «ВелоОмск — 2026» имени В. М. Соколова. В 2026 году заезд состоится в субботу, 6 июня.
В программе спортивного праздника запланированы массовый заезд на 12 километров, а также детский заезд (4−6 лет) на 100 метров. Оба заезда стартуют в 10:30.
Схема трассы на 12 км выглядит так.
Для подготовки и проведения «ВелоОмска» часть улиц будет закрыта для проезда автомобильного транспорта.
Так, 10 часов 5 июня до 21 часа 6 июня 2026 года будут перекрыты:
— улица Ленина на участке от площади Победы до Интернациональной, включая Соборную площадь;
— Банковский переулок на участке от Певцова до Соборной площади;
— улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до Красина;
— улица Тарская на участке от Ленина до Красина.
С 9 до 14 часов 6 июня для проезда будут закрыты:
— улица Ленина на участке от площади Победы до Ленинградской площади;
— улица Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы, улица Ивана Алексеева от Красина до набережной Тухачевского;
— улица Таубе на участке от набережной Тухачевского до Партизанской;
— улица Партизанская на участке от набережной Тухачевского до Ленина;
— улица Достоевского на участке от Партизанской до улицы Победы;
— улица Спартаковская;
— улица Щербанева от Ленина до Бударина;
— улица Думская от Театральной площади до улицы Ленина;
— улица Лермонтова от проспекта Маркса до Ленина;
— улица Броз Тито от Ильинской до Ленина;
— улица Чкалова от Ильинской до Ленина;
— улица Короленко от проспекта Маркса до Ленина и от Комиссаровской до Ленина;
— улица Степана Разина от дома 1 по Ленинградской площади до дома 47 по улице Ленина;
— Иртышская набережная от Ленинградского моста до улицы Рождественского;
— улица Ф. Крылова от Иртышской набережной до улицы В. Иванова;
— автодорога между домами 44 и 45 по Иртышской набережной;
— автодорога между домами 46 и 48 по Иртышской набережной;
— автодорога на участке от Ленина до Иртышской набережной в районе дома 1 по Ленинградской площади;
— автодорога от Ленина до Иртышской набережной в районе дома 2 по Ленинградской площади;
— бульвар Победы от дома 1 по бульвару Победы до Иртышской набережной;
— бульвар Победы от улицы Всеволода Иванова до Иртышской набережной;
— улица Циолковского от проспекта Маркса до Иртышской набережной.