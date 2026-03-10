Комету 3I/ATLAS опять назвали космическим кораблём: вот что у неё разглядели

Комета 3I/ATLAS всё-таки может оказаться космическим кораблём. Ещё один признак, свидетельствующий в пользу этой гипотезы, обнаружил астрофизик Ави Леб, информирует издание «Известия».
Учёный заявил, что комета проявила признаки, напоминающие работу двигателей. В частности, на снимках с телескопа Hubble видны три симметричные струи газа. Они ориентированы на Солнце и стабилизируют положение космического тела в пространстве.
Напомним, 16 марта 2026 года межзвездный пришелец 3I/ATLAS окажется всего в 53 миллионах километрах от Юпитера.
При этом большинство астрономов считает 3I/ATLAS кометой — межзвездной кометой, стартовавшей в нашу сторону из какой-то другой звездной системы. В то же время некоторые считают, что это инопланетный космический корабль, замаскированный под комету.
Ранее профессор Журавлев оценил риск заражения Земли чужеродной жизнью с 3I/ATLAS.