Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комету 3I/ATLAS опять назвали космическим кораблём: вот что у неё разглядели

Астрофизик Леб обнаружил у кометы 3I/ATLAS признаки работы двигателей.

Источник: Комсомольская правда

Комета 3I/ATLAS всё-таки может оказаться космическим кораблём. Ещё один признак, свидетельствующий в пользу этой гипотезы, обнаружил астрофизик Ави Леб, информирует издание «Известия».

Учёный заявил, что комета проявила признаки, напоминающие работу двигателей. В частности, на снимках с телескопа Hubble видны три симметричные струи газа. Они ориентированы на Солнце и стабилизируют положение космического тела в пространстве.

Напомним, 16 марта 2026 года межзвездный пришелец 3I/ATLAS окажется всего в 53 миллионах километрах от Юпитера.

При этом большинство астрономов считает 3I/ATLAS кометой — межзвездной кометой, стартовавшей в нашу сторону из какой-то другой звездной системы. В то же время некоторые считают, что это инопланетный космический корабль, замаскированный под комету.

Ранее профессор Журавлев оценил риск заражения Земли чужеродной жизнью с 3I/ATLAS.