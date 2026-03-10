Ричмонд
Дегтярев заявил, что значок ГТО сегодня популярен не менее, чем в СССР

Министр спорта отметил высокий интерес школьников и молодежи к комплексу.

Источник: Комсомольская правда

Значок комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) сегодня пользуется не меньшей популярностью, чем в советское время. Об этом рассказал министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев в интервью корреспонденту KP.RU Александру Гамову.

По словам министра, интерес к программе остается высоким как в регионах, так и в столице. Он регулярно участвует в церемониях вручения знаков отличия школьникам и другим участникам, выполнившим нормативы.

«Значок и сегодня популярен не менее, чем в советское время. Я регулярно и в регионах, и в московских школах вручаю сотни значков — и золотых, и серебряных, и бронзовых, и вижу, что интерес к комплексу не снижается», — отметил Дегтярев.

Министр напомнил, что в 2026 году комплексу ГТО исполняется 95 лет. История движения началась в мае 1930 года, когда «Комсомольская правда» предложила ввести всесоюзные испытания для получения знака «Готов к труду и обороне».

Позже система стала одной из самых массовых программ физической подготовки в стране и продолжает развиваться в современной России.

Ранее Михаил Дегтярев посетил с рабочим визитом Смоленскую область, отметив, что регион является спортивным и по праву носит звание Молодежной столицы России.