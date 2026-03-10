Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Иран откроет Ормузский пролив тем, кто вышлет послов США и Израиля

Иранские военные предложили любой европейской или арабской стране сделку — республика откроет Ормузский пролив для тех, кто сможет выслать американских и израильских послов. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщили в SabrenNews.

Иранские военные предложили любой европейской или арабской стране сделку — республика откроет Ормузский пролив для тех, кто сможет выслать американских и израильских послов. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщили в SabrenNews.

— Любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильских и американских послов со своей территории, с завтрашнего дня будет иметь полную свободу передвижения через Ормузский пролив, — цитирует источник Telegram-канал издания.

Советник по внешней политике при канцелярии верховного лидера Ирана Камаль Харази, в свою очередь, заявил, что страна готова к затяжному конфликту с США. Места для дипломатии больше нет, поскольку США дважды наносили удары в ходе переговоров.

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что военная операция против Ирана близка к завершению. По его словам, у страны больше «нет флота, нет связи, нет военно-воздушных сил», «в военном смысле ничего не осталось».

Ранее в СМИ также появилась информация о том, что между Вашингтоном и Тель-Авивом стремительно нарастает напряженность. Причиной стали удары Израиля по иранской нефтяной инфраструктуре.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше