СМИ: Иран откроет Ормузский пролив тем, кто вышлет послов США и Израиля

Иранские военные предложили любой европейской или арабской стране сделку — республика откроет Ормузский пролив для тех, кто сможет выслать американских и израильских послов. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщили в SabrenNews.
— Любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильских и американских послов со своей территории, с завтрашнего дня будет иметь полную свободу передвижения через Ормузский пролив, — цитирует источник Telegram-канал издания.
Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что военная операция против Ирана близка к завершению. По его словам, у страны больше «нет флота, нет связи, нет военно-воздушных сил», «в военном смысле ничего не осталось».
Ранее в СМИ также появилась информация о том, что между Вашингтоном и Тель-Авивом стремительно нарастает напряженность. Причиной стали удары Израиля по иранской нефтяной инфраструктуре.