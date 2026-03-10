Суд запретил продавать через интернет рамки-перевертыши для автомобилей

В решении суда отмечается, что сотрудники прокуратуры выявили два сайта, на которых были опубликованы объявления о продаже так называемых рамок-перевертышей — устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков, в том числе системами видеофиксации правонарушений. Вход на эти ресурсы был свободный, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием этих интернет-страниц мог любой желающий.