Новые признаки космического корабля обнаружили у кометы 3I/ATLAS

Новые данные могут свидетельствовать о том, что комета 3I/ATLAS имеет искусственное происхождение. Об этом заявил американский астрофизик, профессор Гарвардского университета Ави Леб.
В ходе исследования, выполненного совместно с итальянскими коллегами, ученый изучил изображения, полученные телескопом Hubble, и установил, что три потока газа, пыли и льда, выходящие из ядра кометы, образуют симметричную структуру.
Эксперты зафиксировали их регулярные колебания с периодом примерно семь часов, а также строгое выравнивание по отношению к Солнцу, которое, по предположению ученых, может помогать комете сохранять устойчивое положение в пространстве. Исследователи отмечают, что подобная конфигурация внешне напоминает принцип работы двигательных установок.
— Колебания вокруг оси вращения демонстрируют характерное угловое отклонение порядка 20 градусов, в то время как ось вращения выровнена в направлении к Солнцу с точностью до 20 градусов, — написал Леб в личном блоге.
В то же время профессор подчеркивает, что окончательный вывод о природе объекта пока отсутствует. Он отмечает, что ключевой вопрос — свидетельствует ли симметричная система струй о наличии технологических двигателей или же является следствием сублимации естественных ледяных карманов на поверхности природного тела — пока остается открытым.
До этого ученые на межзвездном объекте 3I/ATLAS обнаружили новую аномалию, связанную с размером его частиц. Уточнялось, что плотная коллимация его антихвостовой струи может быть результатом высвобождения крупных частиц с очень небольшой части поверхности ядра.
Межзвездный космический объект 3I/ATLAS, который вызвал немало споров во всем мире, был на минимальном расстоянии от Земли в декабре прошлого года. В период с 16 по 22 декабря объект был на расстоянии около полумиллиона километров от планеты.