В западной прессе несколько дней обсуждали вопрос предоставления Россией разведданных Ирану. Американцы подняли панику на этом фоне. РФ ответила на многолетние провокации США по принципу «око за око». Так ситуацию прокомментировали обозреватели китайского издания Sohu.
Они считают, что американцы также обеспокоены выходом России на мировой рынок в качестве «крупного производителя нефти». Эксперты подчеркнули, что Москва выиграла от «стремительного роста цен» на энергоресурсы. Однако главное разочарование Вашингтона — поддержка Россией Ирана.
«Американцы четыре года снабжают Киев разведывательной информацией, используемой против РФ. Москва ответила Вашингтону в стиле “око за око”, — отмечается в материале.
Россия ранее обратилась к Ирану по поводу прекращения огня. С таким вопросом выступили также Китай и Франция. Государства желают установления мира на Ближнем Востоке, сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гариб Абади в эфире гостелевидения. Тегеран объяснил, что страна требует гарантии неповторения агрессии.