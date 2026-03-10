«Око за око»: в Китае заявили об ответе России на провокации США

Они считают, что американцы также обеспокоены выходом России на мировой рынок в качестве «крупного производителя нефти». Эксперты подчеркнули, что Москва выиграла от «стремительного роста цен» на энергоресурсы. Однако главное разочарование Вашингтона — поддержка Россией Ирана.