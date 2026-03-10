Волгоградцев ожидают плановые отключения воды

Плановые отключения холодной воды начнутся в пяти районах Волгограда после праздничных выходных.
Тракторозаводский район:
Из-за переврезки нового водовода подача ресурса будет приостановлена 12 марта с 9:00 до 22:00.
— улица Вычугова, 17, 19, 21.
Краснооктябрьский район:
В соседнем Краснооктябрьском районе работы также намечены на 12 марта.
— улица 4-х Связистов, 25А, 25Б, 25 Г;
— улица Правды, 2, 4;
Советский район:
В Советском районе за время отключений 11 марта коммунальщики поставят новые общедомовые приборы учета.
— проспект Университетский, 19−23, 87, 89, 91;
— улица Казахская, 26, 28, 32;
— улица Академика Королева, 7, 3/1, 5;
— улица 50 лет ВЛКСМ, 4;
— улица Сухова, 21;
— улица Чебышева, 36;
Кировский район:
С установкой общедомовых счетчиков временные отключения холодной воды, запланированные на 11 марта, связаны и в Кировском районе.
— улица Писемского, 28, 30, 32;
— улица имени Генерала Шумилова, 31, 33;
— улица Кирова, 114;
Красноармейский район:
10 марта плановые работы проведут по адресам:
— проспект Героев Сталинграда, 50, 52, 54, 56, 60, 62;
— бульвар Энгельса, 22−36;
— улица Доценко, 37−43 (нечет.), 74−78 (чет.);
— улица Гражданская, 24−34;
— улица Пролетарская, 47, 49, 51а, 53, 55;
— улица Арсеньева, 1−41 (нечет.), 4−50 (чет.);
— улица Сологубова, 1−17 (нечет.), 2−56а (чет.);
— улица 40 лет ВЛКСМ, 13, 15, 17, 17а, 19, 21.
Пройдут работы и на юге Волгограда 11 марта. В зону отключения попадают дома по адресам:
— проспект Героев Сталинграда, 21−27;
— улица Остравская, 2−20а;
— бульвар Энгельса, 1−25.
В четверг, 12 марта, отключения коснутся жителей многоэтажек по адресам:
— проспект Героев Сталинграда, 39, 41, 45, 47;
— улица Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 39, 41, 45, 47;
— бульвар Энгельса, 2, 4, 4а, 8, 10, 14, 16, 18.
Запланированные на март работы завершатся в пятницу, 13 марта.
— проспект Героев Сталинграда, 38−48;
— бульвар Энгельса, 27−35;
— улица Гражданская, 10−24;
— улица Изобильная, 4, 6, 12, 14, 20, 22;
— улица Тельмана, 14, 19;
— улица. 40 лет ВЛКСМ, 8, 8а, 10, 12, 18, 20;
— улица Марийская, 8, 10, 12, 19;
— улица Брестская, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
— проспект Столетова, 22, 24, 26;
— улица Копецкого, 15, 17.