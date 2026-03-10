Суд запретил онлайн-продажу устройств для сокрытия номеров от камер в России

В прокуратуре указали, что свободное распространение информации о покупке и использовании подобных приспособлений может формировать у водителей ощущение безнаказанности за нарушение правил дорожного движения. По мнению ведомства, это повышает риск аварий и подрывает авторитет государственной власти. Суд согласился с этими доводами и признал размещенную информацию запрещенной к распространению в России.