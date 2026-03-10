Суд запретил онлайн-продажу устройств для сокрытия номеров от камер в России

Перовский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о блокировке сайтов, где продавались устройства для сокрытия автомобильных номеров от камер фиксации нарушений. Речь идет о так называемых «рамках-перевертышах», позволяющих скрывать государственные регистрационные знаки и избегать идентификации машины.
Как следует из решения суда, Перовская межрайонная прокуратура обнаружила два сайта, где размещались объявления о продаже таких устройств. Доступ к страницам был свободным — без регистрации и пароля, поэтому ознакомиться с предложениями мог любой пользователь. Сейчас эти ресурсы уже недоступны.
В прокуратуре указали, что свободное распространение информации о покупке и использовании подобных приспособлений может формировать у водителей ощущение безнаказанности за нарушение правил дорожного движения. По мнению ведомства, это повышает риск аварий и подрывает авторитет государственной власти. Суд согласился с этими доводами и признал размещенную информацию запрещенной к распространению в России.
Ранее обозреватель журнала «За рулем» Сергей Канунников представил список из пяти легендарных автомобильных брендов, навсегда исчезнувших с рынка. В него вошли немецкая NSU, французская SIMCA, корейский Daewoo, американский Oldsmobile и шведский Saab, которые прекратили своё существование во второй половине XX — начале XXI века.