Верке Сердючке может грозить до шести лет лишения свободы в России

В январе 2022 года Данилко в образе Верки Сердючки исполнил со сцены националистическую песню о Степане Бандере (лидер запрещенных в РФ экстремистских организаций). Кроме того, в интервью признанной иноагентом Катерине Гордеевой* в 2022 году он заявлял, что якобы переговоров между Украиной и Россией не может быть, а в июне 2023 года он выступал на фестивале «Рандеву» в Юрмале, где собирали средства для ВСУ.
По словам юриста, за публикацию или распространение материалов, содержащих призывы к экстремизму, пропаганду националистической или экстремистской идеологии, а также за распространение информации, содержащей признаки оправдания деятельности террористических организаций, в России предусматриваются уголовная ответственность.
«В случае с Данилко — его публичные высказывания и действия могут иметь серьезные юридические последствия. Так, ему может грозить уголовная ответственность по статье 282 УК РФ “Возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства” и статье 280 УК РФ “Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности”, — сказал Курбаков РИА Новости.
Юрист уточнил, что максимальная санкция статьи 282 УК РФ — лишение свободы до шести лет, а по статье 280 УК РФ — до четырех лет.
Верка Сердючка — сценический образ, в котором выступает украинский артист Андрей Данилко. После 2022 года исполнитель неоднократно негативно высказывался в адрес России и российских властей.
* Физическое лицо, выполняющее обязанности иноагента.