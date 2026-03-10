Верке Сердючке может грозить до шести лет лишения свободы в России

В январе 2022 года Данилко в образе Верки Сердючки исполнил со сцены националистическую песню о Степане Бандере (лидер запрещенных в РФ экстремистских организаций). Кроме того, в интервью признанной иноагентом Катерине Гордеевой* в 2022 году он заявлял, что якобы переговоров между Украиной и Россией не может быть, а в июне 2023 года он выступал на фестивале «Рандеву» в Юрмале, где собирали средства для ВСУ.