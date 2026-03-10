Старую лавку на Тимирязева в Иркутске признали памятником регионального значения

Кирпичные стены дома изначально не штукатурили. Под окнами проходит пояс с нишами, отделенный полочкой. Углы здания украшают гладкие пилястры в классическом стиле. Завершают стены широкий фриз с горизонтальными филенками по осям фасада и небольшой профилированный карниз. Венчает все массивная аттиковая стенка во всю ширину фасада — с филенками и лучковым выступом посередине.