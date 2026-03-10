Ричмонд
Старую лавку на Тимирязева в Иркутске признали памятником регионального значения

Постройка представляет собой типичный для старого Иркутска образец небольшой каменной торговой лавки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Здание на улице Тимирязева, 49 в Иркутске, известное как «Лавка» 1890-х годов, включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Оно получило статус памятника регионального значения. Об этом КП-Иркутск сообщили в Службе по охране объектов культурного наследия региона.

— Постройка представляет собой типичный для старого Иркутска образец небольшой каменной торговой лавки. У нее трехосный фасад, план, уходящий вглубь двора, и высокая аттиковая стенка наверху, — рассказывают в Службе.

Кирпичные стены дома изначально не штукатурили. Под окнами проходит пояс с нишами, отделенный полочкой. Углы здания украшают гладкие пилястры в классическом стиле. Завершают стены широкий фриз с горизонтальными филенками по осям фасада и небольшой профилированный карниз. Венчает все массивная аттиковая стенка во всю ширину фасада — с филенками и лучковым выступом посередине.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, как работает единственная женщина-машинист Bobcat в Братске.