Мобильную связь ограничат из-за ученый в центре Красноярска

11 марта у филармонии пройдут антитеррористические учения.

Источник: Freepik

В Красноярске 11 марта у филармонии пройдут антитеррористические учения, возможны ограничения сотовой связи. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.

Оперативный штаб края предупреждает горожан о проведении плановых учений по противодействию терроризму. Мероприятие состоится 11 марта на территории Красноярской краевой филармонии.

В этот период в районе возможны временные неудобства: ограничение мобильной связи, усиленные наряды полиции, передвижение спецтехники. Не исключены затруднения дорожного движения.

Жителей просят с пониманием отнестись к учениям, сохранять спокойствие и выполнять законные требования правоохранителей.

Ранее мы сообщали, что взрывные работы проведут на месторождении Торгашинское в Красноярске.