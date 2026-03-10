Мобильную связь ограничат из-за ученый в центре Красноярска

В Красноярске 11 марта у филармонии пройдут антитеррористические учения, возможны ограничения сотовой связи. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.
Оперативный штаб края предупреждает горожан о проведении плановых учений по противодействию терроризму. Мероприятие состоится 11 марта на территории Красноярской краевой филармонии.
В этот период в районе возможны временные неудобства: ограничение мобильной связи, усиленные наряды полиции, передвижение спецтехники. Не исключены затруднения дорожного движения.
Жителей просят с пониманием отнестись к учениям, сохранять спокойствие и выполнять законные требования правоохранителей.
