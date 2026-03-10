«Меня из автомобиля вынуть не могли»: Зацепин вспомнил о страшном ДТП во Франции

Российский композитор Александр Зацепин, который 10 марта празднует свой 100-летний юбилей, в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале вспомнил о страшном ДТП во Франции.
По словам музыканта, тогда ему было около 60 лет. Перед самим столкновением с другим автомобилем все было «как в кино» — Зацепин осознавал, что на него едет машина, но сделать с этим ничего не смог.
— Меня из автомобиля вынуть не могли, дверь нельзя было открыть — я за рулем тогда был. Спасатели приехали, крышу отрезали, отогнули, через это отверстие меня еле как вытащили, подняли. У меня нога болталась словно на нитке, — поделился он.
До этого комик Алексей Щербаков рассказал, как попал в серьезную автомобильную аварию на съемках, которые проходили в японской деревне в 400 километрах от Токио. Он уточнил, что катался с друзьями, но в какой-то момент потерял управление и сорвался с обрыва.
Стендап-комик из России Павел Дедищев и казахстанский юморист Евгений Чебатков тоже попадали в ДТП в ходе совместного путешествия. По словам первого, инцидент произошел в американском штате Нью-Мексико, где их машина налетела на неопознанный посторонний предмет.