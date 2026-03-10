Ричмонд
Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 10 марта

Энергетики опубликовали адреса, где 10 марта будут отключать свет в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 10 марта, в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Отключения запланированы на весь день — с разными временными интервалами:

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Гераневая, 1−35 и 2−58;

— улица Обаятельная, 1−25 и 2−14;

— переулок Одуванчиковый;

— переулок Тенистый;

— переулок Прохладный;

— переулок Ромашковый;

— переулок Рябиновый;

— улица 26 июня, 31−47 и 34−46;

— улица Волжская, 31−47 и 40−56;

— улица Камская, 39−53 и 28−42;

— улица Щербакова, 82−98;

— улица Арефьева, 69−99 и 68−90;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица Новостроевская, 91−151 и 108−158;

— улица Книжная, 159−175 и 170−194;

— переулок Конный, 45 и 52−54;

— переулок Красной Звезды, 47−65 и 54−68;

— переулок Ударников, 47−81 и 56−82;

— переулок Молочный, 71−81.

С 9:00 до 16:00 отключения ждут жильцов домов по адресам:

— улица Лермонтовская, 58А, 87/66, 89 и 89А;

— переулок Соборный, 62 и 66А;

— улица Ленина, 97, 97/А, 99 и 99/А.

С 9:00 до 12:00 отключение затронет дома:

— улица 339 Стрелковой Дивизии, 23 В, 23а, 25/1, 23/2, 23, 21, 23/1, 21/1, 16, 25 и 23/3.

С 13:00 до 16:00 света не будет по адресам:

— улица 339 Стрелковой Дивизии, 25/1, 23/2, 23, 21, 23/1, 21/1, 25, 23/3, 23А и 16.

С 8:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:

— улица Комсомольская, 26−80 и 1−67;

— улица 29-я линия, 16;

— улица 31-я линия, 19−33 и 18−34;

— улица 33-я линия, 1−41 и 2−36;

— улица 35-я линия, 1−17 и 2−48;

— улица 37-я линия, 2−8 и 7−23;

— улица 39-я линия, 1−33 и 2−22;

— улица Сарьяна, 38−48;

— улица 45-я линия, 2−14.

