Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 10 марта

Во вторник, 10 марта, в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Отключения запланированы на весь день — с разными временными интервалами:
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Гераневая, 1−35 и 2−58;
— улица Обаятельная, 1−25 и 2−14;
— переулок Одуванчиковый;
— переулок Тенистый;
— переулок Прохладный;
— переулок Ромашковый;
— переулок Рябиновый;
— улица 26 июня, 31−47 и 34−46;
— улица Волжская, 31−47 и 40−56;
— улица Камская, 39−53 и 28−42;
— улица Щербакова, 82−98;
— улица Арефьева, 69−99 и 68−90;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица Новостроевская, 91−151 и 108−158;
— улица Книжная, 159−175 и 170−194;
— переулок Конный, 45 и 52−54;
— переулок Красной Звезды, 47−65 и 54−68;
— переулок Ударников, 47−81 и 56−82;
— переулок Молочный, 71−81.
С 9:00 до 16:00 отключения ждут жильцов домов по адресам:
— улица Лермонтовская, 58А, 87/66, 89 и 89А;
— переулок Соборный, 62 и 66А;
— улица Ленина, 97, 97/А, 99 и 99/А.
С 9:00 до 12:00 отключение затронет дома:
— улица 339 Стрелковой Дивизии, 23 В, 23а, 25/1, 23/2, 23, 21, 23/1, 21/1, 16, 25 и 23/3.
С 13:00 до 16:00 света не будет по адресам:
— улица 339 Стрелковой Дивизии, 25/1, 23/2, 23, 21, 23/1, 21/1, 25, 23/3, 23А и 16.
С 8:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:
— улица Комсомольская, 26−80 и 1−67;
— улица 29-я линия, 16;
— улица 31-я линия, 19−33 и 18−34;
— улица 33-я линия, 1−41 и 2−36;
— улица 35-я линия, 1−17 и 2−48;
— улица 37-я линия, 2−8 и 7−23;
— улица 39-я линия, 1−33 и 2−22;
— улица Сарьяна, 38−48;
— улица 45-я линия, 2−14.
