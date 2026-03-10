В Башкирии продадут конфискованные таможней иномарки по цене от 270 тысяч рублей

В Башкирии выставили на продажу десять автомобилей, которые задержали таможенные органы. Торги пройдут на электронной площадке «РТС-тендер» 10 апреля.
Среди лотов — Lexus, Toyota разных моделей, Honda и Nissan. Стартовая цена машин варьируется от 271 тысячи до 1,4 миллиона рублей, сообщает UfaTime.ru.
Чтобы участвовать, нужно до 6 апреля подать заявку и внести задаток — 10 процентов от начальной стоимости выбранного авто. Шаг аукциона составит 5 процентов.
Осмотреть автомобили можно по предварительной записи в будни с 10 утра до 5 вечера по адресу: Уфа, улица Юбилейная, 27.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.