Любинский проспект в центре Омска открывают для автомобилистов

В центре Омска скоро вновь откроют для автомобилистов Любинский проспект. Проект «Зимний Любинский» официально завершен. О закрытии зимнего сезона сообщили в телеграм-канале «Любинский проспект».
Напомним, с 27 декабря Любинский проспект использовался в качестве масшабной городской площадки для проведения массовых культурных и спортивных мероприятий и народных гуляний. На время их проведения проспект и проезды к нему для движения автотранспорта были перекрыты.
Проект «Зимний Любинский» стал продолжением проекта «Пешеходный Любинский», который стартовал летом 2025 года. Тогда проспект перекрывали для массовых гуляний на выходные и праздники.
Как сообщили организаторы, к настоящему моменту на Любинском уже демонтировали главную праздничную сцену.