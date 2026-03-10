Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Любинский проспект в центре Омска открывают для автомобилистов

Проект «Зимний Любинский» завершен.

Источник: Комсомольская правда

В центре Омска скоро вновь откроют для автомобилистов Любинский проспект. Проект «Зимний Любинский» официально завершен. О закрытии зимнего сезона сообщили в телеграм-канале «Любинский проспект».

Напомним, с 27 декабря Любинский проспект использовался в качестве масшабной городской площадки для проведения массовых культурных и спортивных мероприятий и народных гуляний. На время их проведения проспект и проезды к нему для движения автотранспорта были перекрыты.

Проект «Зимний Любинский» стал продолжением проекта «Пешеходный Любинский», который стартовал летом 2025 года. Тогда проспект перекрывали для массовых гуляний на выходные и праздники.

Как сообщили организаторы, к настоящему моменту на Любинском уже демонтировали главную праздничную сцену.