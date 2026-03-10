Американская актриса Дженнифер Раньон скончалась на 66-м году жизни

В возрасте 65 лет скончалась американская актриса Дженнифер Раньон, которую многие знают по ее участию в фильме «Охотники за привидениями» (1984). Об этом в понедельник, 9 марта, сообщили на ABC.
— Дженнифер Раньон, актриса, известная по ролям в фильме «Охотники за привидениями» и сериале «Чарльз отвечает за все», скончалась. Ей было 65 лет, — добавили в публикации.
Артистка прославилась благодаря роли студентки, участвовавшей в экспериментах доктора Питера Венкмана в «Охотниках за привидениями». Кроме того, она сыграла главную роль в ситкоме «Чарльз в ответе» и мыльной опере «Другой мир».
Среди других известных проектов, в которых снималась Раньон — сериалы «Квантовый скачок» и «Она написала убийство». В последние годы жизни актриса практически не участвовала в съемках.