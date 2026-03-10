Ричмонд
Часть пенсии предлагают передавать по наследству

В России могут разрешить передачу наследникам компенсации за пенсионные баллы.

Источник: Кrasnoyarskmedia.ru

Пенсионные баллы нужно передавать по наследству, считает депутат Госдумы Леонид Слуцкий. По его мнению, нужно разработать механизм компенсации пенсионных баллов родственников, умерших до выхода на пенсию.

«Человек долгие годы честно работает, добросовестно выполняет свои обязанности перед государством, платит налоги, но внезапно умирает — и все его баллы индивидуального пенсионного коэффициента сгорают. А ведь они могли бы пойти его семье», — рассказал Леонид Слуцкий.

Он отметил, что считает такую ситуацию несправедливой. Поэтому нужно разработать механизм, по которому наследники получат компенсацию за пенсионные баллы скончавшегося родственника. Депутат добавил, что данную выплату не будут получать граждане, получающие пенсию по потере кормильца.

Соответствующее предложение направлено на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пишет РИА «Новости».

