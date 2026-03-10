Часть пенсии предлагают передавать по наследству

«Человек долгие годы честно работает, добросовестно выполняет свои обязанности перед государством, платит налоги, но внезапно умирает — и все его баллы индивидуального пенсионного коэффициента сгорают. А ведь они могли бы пойти его семье», — рассказал Леонид Слуцкий.