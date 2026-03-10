В Омске на Сибмисовской загорелся гараж

Открытое горение на площади 18 квадратных метров было ликвидировано к 15:12. Для тушения пожара привлекались пять сотрудников МЧС России и две единицы спецтехники. Оперативное реагирование позволило предотвратить распространение огня на соседние постройки, что соответствует требованиям федерального законодательства о пожарной безопасности.