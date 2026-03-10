Ричмонд
В Омске на Сибмисовской загорелся гараж

Ликвидировали возгорание 29 минут силами пяти спасателей.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном округе Омска 9 марта произошел пожар в гаражном кооперативе на улице Сибмисовская. Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в 14:43, на момент прибытия подразделений МЧС России из строения шел дым.

Открытое горение на площади 18 квадратных метров было ликвидировано к 15:12. Для тушения пожара привлекались пять сотрудников МЧС России и две единицы спецтехники. Оперативное реагирование позволило предотвратить распространение огня на соседние постройки, что соответствует требованиям федерального законодательства о пожарной безопасности.

В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку для установления причины возгорания. За минувшие дежурные сутки сотрудники МЧС России приняли участие в тушении семи пожаров, а также ликвидировали последствия 8 ДТП.