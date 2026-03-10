Ричмонд
В Железногорске прошел открытый урок по фигурному катанию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Тренеры клуба фигурного катания «Первый аксель» в Железногорске провели экскурсию по спортивным залам, показали базовые элементы: прыжки и вращения.

Источник: НИА Красноярск

«Коньки — вообще наше любимое времяпрепровождения зимой. Мы с дочкой, с сыном, всей семьей зимой всегда ходим на каток на стадион “Труд” и катаемся в силу своих возможностей. Здесь каждый ребенок получает возможность раскрыть свой потенциал и почувствовать себя частью большой спортивной семьи», — сказала депутат Ирина Кузоро.