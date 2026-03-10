Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Даже не позвонила»: Волочкова пожаловалась на дочь, бросившую ее после операции

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее дочь Ариадна и мать Тамара Антонова не поддержали артистку после тяжелой операции, проведенной в Германии.

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее дочь Ариадна и мать Тамара Антонова не поддержали артистку после тяжелой операции, проведенной в Германии.

По ее словам, в семье знали об операции, но никто не проявил сочувствия и не навестил балерину.

— Мне Ариадна даже не позвонила. Они знали. Я сказала уже, когда прилетела. Ни сочувствия, ни сострадания, ничего, — рассказала Анастасия Волочкова в эфире программы «Ты не поверишь!».

Балерина также рассказала, что на протяжении долгого времени игнорировала боль. Со временем она заметила, что левая нога стала подводить. Перед поездкой в Германию она прошла несколько консультаций у российских врачей, однако проводить операцию специалисты в России не решились. Тогда артистка обратилась в госпиталь святой Марии в Мюльхайме — именно эту клинику ей посоветовал фигурист Алексей Ягудин.

Как отметила Волочкова, даже после хирургического вмешательства она не переставала думать о возвращении на сцену. По ее словам, уже на следующий день после операции она попыталась сесть на шпагат, из-за чего разошлись швы и потребовалась повторная процедура. Тем не менее восстановление прошло довольно быстро, и вскоре балерина снова смогла выступать.

В феврале в СМИ писали, что балерина стала пациенткой клиники St. Marien-Hospital в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. При этом местные часто жалуются на эту клинику.