Россияне хотят избавиться от недвижимости в Турции: риэлтор назвала причины массового исхода

Риэлтор Далгын: Россияне подумывают о продаже недвижимости в Турции.

Источник: Комсомольская правда

Граждане России все чаще подумывают о продаже своей недвижимости в Турции из-за непростой ситуации в экономике страны и высокой инфляции. Об этом РИА Новости сообщила эксперт по недвижимости Махинур Далгын.

«На фоне высокой инфляции и удорожания жизни в Турции часть российских владельцев недвижимости стала задумываться о продаже своих объектов или фиксации прибыли», — отметила собеседница агентства.

Теперь россияне обращают внимание на расходы на содержание жилья: растет «коммуналка», счета за обслуживание жилых комплексов и налоги. Больше всего это беспокоит тех россиян, кто покупал жилье за границей как инвестицию или второе жилье.

Свою негативную роль играют также инфляция и резкие колебания курса. Так что теперь наши соотечественники рассматривают другие страны для приобретения недвижимости. Впрочем, массового исхода россиян из Турции пока не наблюдается — многие надеются на высокую арендную плату в сезон.

Ранее сообщалось, что индекс рынка недвижимости Дубая продолжает стремительное снижение на фоне войны США и Израиля против Ирана. По данным торгов, отраслевой индекс падает уже пятый день подряд.

В это же время состоятельные инвесторы из стран Азии временно приостанавливают намерения о перемещении капитала в Дубай и, наоборот, обдумывают сокращение своих активов на Ближнем Востоке.

