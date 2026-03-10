В США забили тревогу из-за стремительного расхода средств и оружия на операцию против Ирана: потрачены миллиарды

По данным издания, представители Пентагона озвучили эту оценку 9 марта на закрытой встрече с членами Конгресса. Ожидается, что уже на этой неделе администрация США направит законодателям запрос на выделение дополнительного финансирования — речь может идти о нескольких десятках миллиардов долларов.
Как отмечает The Washington Post, такие оценки усилили обеспокоенность части конгрессменов тем, насколько быстро расходуются запасы самых современных вооружений. Некоторые законодатели опасаются, что при продолжении операции арсеналы могут сокращаться быстрее, чем их удастся пополнять.
При этом помощник министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл заявил изданию, что у американских вооруженных сил «есть все необходимое для выполнения любых задач в любое время и в любом месте».
Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары были нанесены по ряду крупных городов, включая Тегеран. В Вашингтоне объяснили действия угрозой со стороны иранской ракетной и ядерной программ. Иран в ответ объявил о масштабной операции и атаковал объекты Израиля и военные объекты США на Ближнем Востоке.