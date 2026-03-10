В Ростовской области выставили на торги четыре автомобиля

Самый доступный лот — автомобиль ВАЗ-2107 2003 года выпуска, выставленный за четыре тысячи рублей. Машина находится в городе Миллерово. Также на торги выставлены ВАЗ-21061 желтого цвета за 13,2 тысячи рублей, автомобиль 1998 года выпуска за 16 тысяч рублей и ВАЗ-211540 2008 года выпуска за 28 тысяч рублей. Местоположение лотов — поселок Средний Чир Обливского района, станица Егорлыкская и хутор Калинин Мясниковского района соответственно.