В Ростовской области выставили на торги четыре автомобиля

На сайте «ГИС Торги» стартовал прием заявок на участие в аукционе по продаже нескольких автомобилей, находящихся в Ростовской области. Все транспортные средства ранее были обращены в собственность государства и реализуются по начальной цене, значительно ниже рыночной.
Самый доступный лот — автомобиль ВАЗ-2107 2003 года выпуска, выставленный за четыре тысячи рублей. Машина находится в городе Миллерово. Также на торги выставлены ВАЗ-21061 желтого цвета за 13,2 тысячи рублей, автомобиль 1998 года выпуска за 16 тысяч рублей и ВАЗ-211540 2008 года выпуска за 28 тысяч рублей. Местоположение лотов — поселок Средний Чир Обливского района, станица Егорлыкская и хутор Калинин Мясниковского района соответственно.
Прием заявок от потенциальных покупателей продлится до 30 марта 2026 года. Сами торги назначены на 3 апреля.
