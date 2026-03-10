Ричмонд
Омских школьников практически перестали отпускать на карантин

После праздничных выходных почти все омские школьники вернулись за парты.

По данным городской администрации, предоставленным «СуперОмску», по состоянию на вторник, 10 марта 2026 года, карантин по заболеваемости ОРВИ введен лишь в одном классе одной из омских школ.

Стоит отметить, что с приближением календарной весны в омских школах стало заметно сокращаться число охваченных такими мерами классов. В начале минувшей недели их, например, насчитывалось 12.

В детских садах Омска наблюдается схожая тенденция: с 30 закрытых на карантин групп за неделю их число упало до 8.

Примечательно, что такое положение дел резко отличается от ситуации в начале марта 2025 года, когда карантин вводили в порядка 130 школьных классах и 76 группах омских детсадов.