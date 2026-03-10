Омских школьников практически перестали отпускать на карантин

По данным городской администрации, предоставленным «СуперОмску», по состоянию на вторник, 10 марта 2026 года, карантин по заболеваемости ОРВИ введен лишь в одном классе одной из омских школ.
Стоит отметить, что с приближением календарной весны в омских школах стало заметно сокращаться число охваченных такими мерами классов. В начале минувшей недели их, например, насчитывалось 12.
В детских садах Омска наблюдается схожая тенденция: с 30 закрытых на карантин групп за неделю их число упало до 8.
Примечательно, что такое положение дел резко отличается от ситуации в начале марта 2025 года, когда карантин вводили в порядка 130 школьных классах и 76 группах омских детсадов.