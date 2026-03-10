Какие трассы закрыты в Казахстане 10 марта

Так, 10 марта 2026 года в 08:30 в связи с ухудшением погодных условий вводено ограничение движения для всех видов автотранспорта в области Улытау на участке автодороги республиканского значения «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» 64−137 км (уч. п. Жезды — с. Улытау). Ориентировочное время открытия дороги — 10 марта 2026 года в 14:00.