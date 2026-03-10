Какие трассы закрыты в Казахстане 10 марта

Так, 10 марта 2026 года в 08:30 в связи с ухудшением погодных условий вводено ограничение движения для всех видов автотранспорта в области Улытау на участке автодороги республиканского значения «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» 64−137 км (уч. п. Жезды — с. Улытау). Ориентировочное время открытия дороги — 10 марта 2026 года в 14:00.
Также 10 марта 2026 года в 09:00 в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих участках автодороги республиканского значения:
Акмолинская область: — на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 30−92 (уч. ПВП Жибек Жолы — гр. Карагандинской области); — на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — гр. РФ» км. 16−200 (уч. г. Астана — гр. Павлодарской обл.).
Павлодарская область: — на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — гр. РФ» км. 200−254 (уч. гр. Акмолинской обл. — п. Шидерты).
Карагандинская область: — на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 92−164 (уч. гр. Акмолинской области — ПВП Темиртау); — на участке автодороги «Астана — Кабанбай Батыр — Нура — Темиртау» км. 51−164 (гр. Акмолинской обл. — г. Темиртау).
Ориентировочное время открытия движения — 10 марта 2026 года в 12:00.