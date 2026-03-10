Топ-5 главных новостей в Молдове 10 марта 2026: В начале весны в Молдову пришло лето — до +18 градусов; жуткие подробности доведения до самоубийства экс-пасовцем жены в Кишиневе; безнаказанность членов партии

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 10 марта 2026:
1. Годы избиений, унижений и ужаса: Свидетель рассказала, что экс-пасовец Думитру Вартик приводил в дом любовниц, не стесняясь жены — новые подробности гибели воспитательницы детсада в Кишинёве.
2. В Молдове ни дня без вселенского скандала: Вера в собственную непогрешимость и исключительность пасовца привели к трагедии — вот, что власть с людьми делает.
3. В начале весны в Молдову пришло лето: Солнце и +18 градусов — от такого прогноза в шоке даже синоптики.
4 Граница Молдовы с Украиной закрыта: что случилось?
5 Существует ли купюра 500 евро сейчас или ее вывели из обращения: У жителей Молдовы, хранящих сбережения в евровалюте, есть повод для беспокойства.
