Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 10 марта 2026:

1. Годы избиений, унижений и ужаса: Свидетель рассказала, что экс-пасовец Думитру Вартик приводил в дом любовниц, не стесняясь жены — новые подробности гибели воспитательницы детсада в Кишинёве.

2. В Молдове ни дня без вселенского скандала: Вера в собственную непогрешимость и исключительность пасовца привели к трагедии — вот, что власть с людьми делает.

3. В начале весны в Молдову пришло лето: Солнце и +18 градусов — от такого прогноза в шоке даже синоптики.

4 Граница Молдовы с Украиной закрыта: что случилось?

5 Существует ли купюра 500 евро сейчас или ее вывели из обращения: У жителей Молдовы, хранящих сбережения в евровалюте, есть повод для беспокойства.

Билеты из аэропорта Кишинева могут подорожать, а некоторые рейсы могут начать отменять: Что происходит и кто виноват.

Пассажирам, купившим билеты заранее, советуют следить за объявлениями и табло аэропорта (далее…).

Как жителям Молдовы хранить сбережения в евро и долларах дома, чтобы защитить валюту от порчи: Главное — проверяйте купюры регулярно.

Хранение наличной валюты дома для многих остаётся привычным способом обезопасить свои сбережения (далее…).

Тихий исход: за два года в Молдове исчезли десятки тысяч рабочих мест.

За два года страна потеряла почти 87 тысяч рабочих мест, сильнее всего пострадали сельское хозяйство и промышленность — ключевые отрасли экономики (далее…).