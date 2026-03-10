NTK: 63-летняя китаянка родила дочь после смерти сына из-за онкологии

Жительница китайского города Сунъюань родила второго ребенка в 63 года. Об этом сообщает Need To Know.
Женщина рассказала, что решилась на рождение ребенка после утраты первенца. Ее сын умер в 35 лет из-за онкологического заболевания. По ее словам, она не стала бы идти на такой шаг, если бы у нее были внуки, однако сын не оставил потомства.
Несмотря на то, что родственники и врачи отговаривали ее от беременности, она приняла другое решение. Женщина воспользовалась процедурой ЭКО и через девять месяцев родила здоровую девочку.
Акушеры отметили, что состояние здоровья 63-летней роженицы сейчас лучше, чем у некоторых более молодых женщин.
Сама китаянка подчеркнула, что ее родители до сих пор живы, поэтому надеется успеть вырастить ребенка. При этом на случай своей смерти она заранее договорилась с племянником, что тот возьмет девочку под опеку, уточняется в публикации.
