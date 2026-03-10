Иеромонах Макарий объяснил, почему нельзя проводить венчание до конца апреля

Представители Русской православной церкви (РПЦ) не будут венчать пары еще около двух месяцев — до праздника Фоминой недели 19 апреля. Об этом рассказал председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии церкви, иеромонах Макарий.
— Но если кто-нибудь едет в командировку, или на линию огня, или что-нибудь еще в этом роде — зачем откладывать? Пускай они зарегистрируют свой брак в ЗАГСе. А дальше будет момент возможности — и совершат венчание, — добавил он.
Православные верующие в 2026 году отмечают Фомину неделю через неделю после Пасхи, наступающей 12 апреля. Событие завершает пасхальную Светлую седмицу и посвящено явлению Христа апостолу Фоме, передает РИА Новости.
Православный священник Владислав Береговой, в свою очередь, разъяснил позицию РПЦ касательно процедуры развода и возможности повторного венчания. По его словам, разрушение брачного союза прекращает действие полученной ранее божественной благодати.
Иерей Александр Ермолин также отметил, что откладывание церемонии венчания супружеской парой, а тем более отказ от нее, может рассматриваться как серьезный грех. В то же время есть несколько канонических препятствий для венчания.