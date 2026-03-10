Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иеромонах Макарий объяснил, почему нельзя проводить венчание до конца апреля

Представители Русской православной церкви (РПЦ) не будут венчать пары еще около двух месяцев — до праздника Фоминой недели 19 апреля. Об этом рассказал председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии церкви, иеромонах Макарий.

Представители Русской православной церкви (РПЦ) не будут венчать пары еще около двух месяцев — до праздника Фоминой недели 19 апреля. Об этом рассказал председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии церкви, иеромонах Макарий.

— Но если кто-нибудь едет в командировку, или на линию огня, или что-нибудь еще в этом роде — зачем откладывать? Пускай они зарегистрируют свой брак в ЗАГСе. А дальше будет момент возможности — и совершат венчание, — добавил он.

Православные верующие в 2026 году отмечают Фомину неделю через неделю после Пасхи, наступающей 12 апреля. Событие завершает пасхальную Светлую седмицу и посвящено явлению Христа апостолу Фоме, передает РИА Новости.

Православный священник Владислав Береговой, в свою очередь, разъяснил позицию РПЦ касательно процедуры развода и возможности повторного венчания. По его словам, разрушение брачного союза прекращает действие полученной ранее божественной благодати.

Иерей Александр Ермолин также отметил, что откладывание церемонии венчания супружеской парой, а тем более отказ от нее, может рассматриваться как серьезный грех. В то же время есть несколько канонических препятствий для венчания.