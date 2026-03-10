Ричмонд
Создатели ИИ Claude подали иск против Пентагона

Компания Anthropic подала иск против Пентагона из-за намерения ведомства внести компанию в чёрный список по соображениям национальной безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Разработчик нейросети Claude, компания Anthropic, подала иск против Пентагона из-за намерения американского военного ведомства внести компанию в чёрный список по соображениям национальной безопасности, сообщает агентство Reuters.

В иске, направленном в федеральный суд Калифорнии, Anthropic требует отменить присвоенный статус и запретить федеральным агентствам его применять. В заявлении компании подчёркивается, что подобные действия являются беспрецедентными и незаконными.

«Конституция не позволяет правительству использовать свою огромную власть для наказания компании за ее защищенную законом свободу слова», — заявили в Anthropic.

Отмечается, что компания выступает против применения искусственного интеллекта в военных операциях и системах слежки. При этом ведомство не уведомило её о планах задействовать разработку в боевой работе, а после претензий со стороны Anthropic потребовало предоставить доступ к «чистому» ИИ.