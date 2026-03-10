Эксперт Титов сообщил, когда исчезнут кости древних слонов и носорогов на Тамани

«В этом полевом сезоне будем копать останки раннеплейстоценовых таманских слонов и носорогов-эласмотериев, которым довелось пересечься около миллиона лет назад на Таманском полуострове с древними людьми. Важно, что это местонахождение находится в области интенсивной береговой абразии [на берегу Азовского моря], и через два-три года от этого уникального захоронения костей древних гигантов и каменных раннепалеолитических артефактов ничего не останется», — сказал Титов.