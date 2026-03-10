Эксперт Титов сообщил, когда исчезнут кости древних слонов и носорогов на Тамани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 марта. /ТАСС/. Уникальные останки древних слонов и носорогов на Таманском полуострове исчезнут через два-три года из-за интенсивного разрушения берега Азовского моря. Об этом сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону), палеонтолог Вадим Титов.
Ученые собираются продолжить раскопки в Темрюкском районе Краснодарского края, где обнаружены остатки древних животных. По словам Титова, в результате будет получен уникальный как для России, так и в мировом масштабе материал, который расширит знания об истории региона, миграции и адаптации древних людей. Кроме того, раскопки позволят пополнить музейные экспозиции и расширить знания о биологическом разнообразии в разные геологические эпохи.
«В этом полевом сезоне будем копать останки раннеплейстоценовых таманских слонов и носорогов-эласмотериев, которым довелось пересечься около миллиона лет назад на Таманском полуострове с древними людьми. Важно, что это местонахождение находится в области интенсивной береговой абразии [на берегу Азовского моря], и через два-три года от этого уникального захоронения костей древних гигантов и каменных раннепалеолитических артефактов ничего не останется», — сказал Титов.
Он уточнил, что ученые также планируют экспедиции в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, где обследуют карьеры и береговые обрывы в поисках ископаемых остатков. Однако координаты перспективных местонахождений не разглашаются из-за, высокого интереса «черных копателей». Полученные в ходе поездок ископаемые данные являются основой для развития фундаментальной российской науки.
Организация раскопок на Тамани, которые пройдут благодаря финансированию Российского научного фонда (РНФ), уже проводится. Как отметил собеседник агентства, в них будут участвовать специалисты и волонтеры из Ростовской области, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.
ЮНЦ РАН — региональное подразделение Российской академии наук (РАН), которое объединяет научные коллективы из разных городов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Центр проводит фундаментальные и прикладные исследования природы, общества и человека, а также занимается внедрением новых технологий. Его целью является развитие науки в южных регионах России.