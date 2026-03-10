Из Омска задерживается вылет самолетов в Сочи и Астану

Сегодня, 10 марта, из аэропорта Омска снова задерживается вылет отдельных рейсов. От расписания отстают самолеты в Сочи и Астану, также с опозданием улетел утренний рейс на Москву.
По данным онлайн-табло аэропорта, более чем на четыре часа задерживается вылет самолета в Сочи. Рейс обслуживает авиакомпания «Икар». По расписанию борт должен был вылететь на юг в 8:15 по омскому времени, новое время вылета — 12:35.
Вылет самолета авиакомпании: Vietjet Air Qazaqstan в Астану задерживается почти на час. По расписанию он должен покинуть воздушную гавань Омска в 11:00. Новое время вылета — 11:50.
Кроме того, сегодня утром задержался рейс на Москву авиакомпании «Победа». Вместо 7:25 по расписанию самолет улетел в столицу в 9:05.
