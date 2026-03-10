Из Омска задерживается вылет самолетов в Сочи и Астану

По данным онлайн-табло аэропорта, более чем на четыре часа задерживается вылет самолета в Сочи. Рейс обслуживает авиакомпания «Икар». По расписанию борт должен был вылететь на юг в 8:15 по омскому времени, новое время вылета — 12:35.