Напомним, 5 марта Зеленский заявил, что якобы получил запрос от США на помощь в организации защиты баз от иранских беспилотников на Ближнем Востоке. Глава киевского режима утверждал, что украинские специалисты в ближайшие дни приступят к работе. Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru рассказал, сможет ли Украина на самом деле помочь Соединённым Штатам.