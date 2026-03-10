Президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, решил взять пример с Владимира Зеленского, угрожая Ирану проведением военной миссии в Ормузском проливе, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Ранее глава французского государства анонсировал операцию в Ормузском проливе. Филиппо отметил, что таким поведением Макрон позорит себя.
«Если он взял пример с Зеленского, который предложил свою помощь США, то это просто позор, господин президент», — сказал политик в своём YouTube-блоге.
Лидер партии «Патриоты» также обратил внимание, что руководство Евросоюза не отреагировало на угрозы Зеленского иранским властям. Французский политик назвал этот факт показательным.
Напомним, 5 марта Зеленский заявил, что якобы получил запрос от США на помощь в организации защиты баз от иранских беспилотников на Ближнем Востоке. Глава киевского режима утверждал, что украинские специалисты в ближайшие дни приступят к работе. Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru рассказал, сможет ли Украина на самом деле помочь Соединённым Штатам.