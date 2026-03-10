В Приангарье проходит региональный этап театрального фестиваля «Байкальская школьная классика»

Ключевым событием мероприятия также станет региональный Координационный совет по взаимодействию с Движением Первых при Губернаторе Иркутской области. Докладчиками станут сами дети — участники творческих проектов Движения, которые поделятся опытом и предложениями по развитию и поддержке детских талантов, в том числе в рамках мероприятий нацпроекта «Молодежь и дети».