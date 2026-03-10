В Приангарье проходит региональный этап театрального фестиваля «Байкальская школьная классика»

В нем принимают участие финалисты зональных показов — всего 11 творческих коллективов и три индивидуальных исполнителя.
Министр образования региона Максим Парфенов напомнил, что впервые театральный фестиваль для школьников Приангарья прошел осенью 2024 года по поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в рамках Всероссийского проекта «Школьная классика» Движения Первых.
«В школах Иркутской области действует более 600 театральных коллективов, созданных согласно рекомендациям Минпросвещения России. Среди них большие и маленькие, уже известные в области и начинающие творческие объединения», — прокомментировал Максим Парфенов.
Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Сергей Перфильев рассказал, что в новом сезоне фестиваля приняло участие около двух тысяч школьников и педагогов.
«На зональных этапах проекта, проходивших с января по февраль в Саянске, Братске, Иркутске, Черемхово и в Боханском районе, мы постарались отобрать сильнейшие постановки коллективов и выступления индивидуальных артистов. Для них выступление на большой сцене — огромное событие, которое ребята запомнят на всю жизнь», — отметил Сергей Перфильев.
Тема сезона — «Великие классики русской литературы». Юные артисты представляют спектакли по семи направлениям: «Школьный дебют», «Школьные театры», «Театры дополнительного образования», «Школьная классика без границ» (по направлениям «Театральные коллективы глухих и слабослышащих актеров» и «Специализированные театральные коллективы детей с особыми потребностями»), «Инклюзивные театральные коллективы», «Театры профессиональных образовательных организаций», «Семейные театры», «Индивидуальная номинация».
Итогом фестиваля станет гала-концерт 11 марта. Он пройдет на главной сцене Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова. Завершится мероприятие подведением итогов. Победитель номинации «Школьные театры» получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей на развитие театра, других финалистов наградят ценными призами и памятными подарками от организаторов, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
Ключевым событием мероприятия также станет региональный Координационный совет по взаимодействию с Движением Первых при Губернаторе Иркутской области. Докладчиками станут сами дети — участники творческих проектов Движения, которые поделятся опытом и предложениями по развитию и поддержке детских талантов, в том числе в рамках мероприятий нацпроекта «Молодежь и дети».