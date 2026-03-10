Создана новая система доставки лекарств для терапии химиорезистентной саркомы Юинга

Как пояснил руководитель Центра инновационных коллагеновых разработок Артем Антошин, изначально исследователи создавали препараты на основе лактоферрина для задач регенерации кожи. По его словам, в ходе работы над системами пролонгированной доставки стало понятно, что они могут применяться не только для самого белка, но и для адресной доставки лекарственных препаратов, в том числе в онкологии.