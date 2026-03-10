Созданы «наноловушки», извлекающие почти 100% золота из электронных отходов

«Химики Томского политехнического университета совместно с коллегами из Китая предложили эффективный, экологичный и более безопасный способ извлечения золота из электронных отходов. Для этого ученые разработали двумерные органические каркасы с встроенными “наноловушками”. Эти ловушки захватывают ионы золота и при облучении видимым светом восстанавливают их до чистого металла. Результаты экспериментов показали, что новый способ позволяет успешно извлечь до 99,2% золота из электронных отходов даже при наличии высоких концентраций других примесей», — сказано в сообщении.