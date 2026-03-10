Жителей Приангарья приглашают к участию в конкурсе «Моя страна — моя Россия»

Конкурс направлен на социально-экономическое развитие российских территорий и реализуется в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.
К участию приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет. Для детей до 13 лет предусмотрена специальная номинация «Сказки народов моей страны». Конкурс проводится по 12 номинациям, охватывающим широкий спектр вопросов социально-экономического развития территорий — от образования, науки и технологий до культуры, туризма, экологии, цифровизации и развития городской среды, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
Победители и финалисты получают дополнительные баллы при поступлении в вузы, гранты до 1,5 млн рублей от Росмолодежи, возможность стажировок и трудоустройства в компаниях-партнерах, участие в образовательных программах в Центре знаний «Машук» и ВДЦ «Океан», а также сопровождение своих проектов на региональном и федеральном уровнях.
Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса moyastrana.ru. Подробная информация о номинациях и требованиях к проектам размещена в положении на сайте.