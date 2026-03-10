Жителей Приангарья приглашают к участию в конкурсе «Моя страна — моя Россия»

Победители и финалисты получают дополнительные баллы при поступлении в вузы, гранты до 1,5 млн рублей от Росмолодежи, возможность стажировок и трудоустройства в компаниях-партнерах, участие в образовательных программах в Центре знаний «Машук» и ВДЦ «Океан», а также сопровождение своих проектов на региональном и федеральном уровнях.