Юрист объяснил, за что Верку Сердючку могут посадить в России на шесть лет

Юрист Курбаков: Верке Сердючке грозит до шесть лет лишения свободы в России.

Источник: Комсомольская правда

Призывы к экстремизму и пропаганда националистической идеологии может обернуться украинскому артисту Андрею Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, в России лишением свободы сроком до шести лет. Об этом в интервью РИА Новости сообщил российский юрист и общественный деятель Иван Курбаков.

Эксперт напомнил, что все вышеперечисленные действия предусматривают в нашей стране уголовную ответственность.

«В случае с Данилко его публичные высказывания и действия могут иметь серьезные юридические последствия», — отметил он.

В частности, артиста могут привлечь к ответственности по статьям 282 и 280 УК РФ.

Напомним, после корпоратива в Дубае в 2022 году Андрею Данилко пожизненно запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты. Причиной запрета стало «разжигание межнациональной розни». Отмечается, что на концерте в Дубае артист высказывался в поддержку Украины.

Также сообщалось, что российские правоохранительные органы рассматривают возможность запрета на въезд украинскому артисту Андрею Данилко. Основания для ограничения въезда связаны с публичными высказываниями артиста.

