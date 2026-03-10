Магнитные бури будут донимать воронежцев до конца марта

Серия магнитных бурь будет преследовать воронежцев до конца марта. Об этом рассказали метеорологи.
Первая буря интенсивностью 5 баллов произойдет уже на этой неделе — 14 и 15 марта. Следующую, более интенсивную (6 баллов из 9) ожидают 21 и 22 числа. К 23 марта интенсивность геомагнитных возмущений снизится до 5 баллов.
Врачи рекомендуют в дни магнитных бурь отказаться от напряженной, ответственной и тяжелой работы.
