Магнитные бури будут донимать воронежцев до конца марта

Первая из них произойдет уже в выходные.

Серия магнитных бурь будет преследовать воронежцев до конца марта. Об этом рассказали метеорологи.

Первая буря интенсивностью 5 баллов произойдет уже на этой неделе — 14 и 15 марта. Следующую, более интенсивную (6 баллов из 9) ожидают 21 и 22 числа. К 23 марта интенсивность геомагнитных возмущений снизится до 5 баллов.

Врачи рекомендуют в дни магнитных бурь отказаться от напряженной, ответственной и тяжелой работы.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27−27−927 или напишите нам «Вконтакте».