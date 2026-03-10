NYT: обломки ракеты на месте удара по школе в Иране имеют маркировку США

На обломках ракеты, обнаруженных на месте удара по школе для девочек в иранском городе Минаб, обнаружена маркировка, характерная для американских боеприпасов. Об этом сообщает газета The New York Times.
По данным издания, журналисты проанализировали фотографии фрагментов ракеты, которые ранее опубликовали иранские государственные СМИ. В публикации отмечается, что на деталях видны серийные номера и другие обозначения, соответствующие системе маркировки, используемой Министерством обороны США и его подрядчиками.
Как пишет газета, «на обломках ракеты, предположительно с места нанесенных 28 февраля смертоносных ударов по военно-морской базе и начальной школе, имеется маркировка американской крылатой ракеты». По оценке издания, это могут быть фрагменты крылатой ракеты Tomahawk, произведенной в 2014 году или позже.
NYT также указывает, что появляется все больше свидетельств того, что удар по школе мог быть нанесен в ходе серии атак США, целью которых была расположенная рядом военно-морская база.
Иран ранее заявил, что в результате удара погибли 165 человек, в основном ученицы, а также родители и учителя. Между тем государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио не сумел внятно ответить на вопрос о возможной причастности ВС США к удару по школе для девочек в Иране.