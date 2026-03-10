В Ростовской области за неделю в пожарах погибли 11 человек

В Ростовской области с 2 по 9 марта произошло 48 пожаров, в результате которых погибли 11 человек. Спасателям удалось спасти 13 пострадавших. Трагические инциденты зафиксированы в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, а также в Азовском, Миллеровском, Шолоховском и Заветинском районах. Об этом сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.
Основными причинами возгораний, повлекших гибель людей, стали неисправность электрооборудования, нарушение правил эксплуатации печного отопления, неосторожное обращение с огнем и курение.
Подразделения пожарной службы совершили 37 выездов, из них 7 — непосредственно на тушение пожаров. В зоне ответственности областных пожарных частей ликвидировано четыре возгорания, однако в Азовском районе избежать жертвы не удалось — там погиб один человек.
Кроме того, спасатели привлекались для ликвидации последствий семи дорожно-транспортных происшествий, где оказали помощь 39 пострадавшим. На водных объектах области за неделю происшествий не было зарегистрировано.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!