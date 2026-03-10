В Ростовской области за неделю в пожарах погибли 11 человек

В Ростовской области с 2 по 9 марта произошло 48 пожаров, в результате которых погибли 11 человек. Спасателям удалось спасти 13 пострадавших. Трагические инциденты зафиксированы в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, а также в Азовском, Миллеровском, Шолоховском и Заветинском районах. Об этом сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.